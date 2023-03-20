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Данилов Федор Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Данилов Федул Данилович

Мать: Данилова 2 жена

Рождение ребёнка
1874

Сын: Данилов Иван Федорович

Мать ребёнка: Данилова Евдокия

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Данилова Евдокия

Рождение ребёнка
1879

Сын: Данилов Иван Федорович

Мать ребёнка: Данилова Евдокия

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Данилова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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