Данилов Федор Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Данилов Федул Данилович
Мать: Данилова 2 жена
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Данилова Евдокия
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Данилова Евдокия
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Данилова Евдокия
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Данилова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Евдокия
Смерть
Неизвестно