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Данилов Федул Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Данилов Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Данилов Ефим Федулович

Мать ребёнка: Данилова 1 жена

Рождение ребёнка
1820

Сын: Данилов Осип Федулович

Мать ребёнка: Данилова 1 жена

Рождение ребёнка
1828

Сын: Данилов Ефим Федулович

Мать ребёнка: Данилова 1 жена

Рождение ребёнка
1830

Сын: Данилов Афанасий Федулович

Мать ребёнка: Данилова 2 жена

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Федуловна

Мать ребёнка: Данилова 1 жена

Рождение ребёнка
1841

Сын: Данилов Федор Федулович

Мать ребёнка: Данилова 2 жена

Рождение ребёнка
1852

Сын: Данилов Матвей Федулович

Мать ребёнка: Данилова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова 2 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова 1 жена

Смерть
Неизвестно
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