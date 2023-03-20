Данилов Федул Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Данилов Данил
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Данилова 1 жена
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Данилова 1 жена
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Данилова 1 жена
Рождение ребёнка
1830
Сын: Данилов Афанасий Федулович
Мать ребёнка: Данилова 2 жена
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Федуловна
Мать ребёнка: Данилова 1 жена
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Данилова 2 жена
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Данилова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова 2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова 1 жена
Смерть
Неизвестно