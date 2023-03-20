Данилов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Данилов Федор Федулович

Мать: Данилова Евдокия

Рождение ребёнка
1897

Сын: Данилов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Данилова Елена

Рождение ребёнка
1899

Сын: Данилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Данилова Елена

Рождение ребёнка
1912

Сын: Данилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Данилова Елена

Рождение ребёнка
1922

Сын: Данилов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Данилова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Елена

Смерть
Неизвестно
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