Данилов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Данилов Федор Федулович
Мать: Данилова Евдокия
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Данилова Елена
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Данилова Елена
Рождение ребёнка
1912
Сын: Данилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Данилова Елена
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Данилова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Елена
Смерть
Неизвестно