Данилова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Данилов Иван Федорович

Отец ребёнка: Данилов Федор Федулович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Данилов Федор Федулович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Данилов Иван Федорович

Отец ребёнка: Данилов Федор Федулович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Данилов Федор Федулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Федор Федулович

Смерть
Неизвестно
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