Данилова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Данилов Федор Федулович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Данилов Федор Федулович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Данилов Федор Федулович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Данилов Федор Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно