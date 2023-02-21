Ганенфельд (Корсаков) Александр Павлович
Место рожденияг. Семипалатинск, Семипалатинская область, Российская Империя
Дата рождения20.05.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1854
г. Семипалатинск, Семипалатинская область, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.01.1890
Дочь: Ганенфельдт Елена Александровна
Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганенфельдт Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мюллер Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганенфельдт Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганенфельдт Варвара Александровна
Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно