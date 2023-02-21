Ганенфельд (Корсаков) Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенфельд (Корсаков) Александр Павлович

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Место рождения

г. Семипалатинск, Семипалатинская область, Российская Империя

Дата рождения

20.05.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1854

Отец: Ганенфельд Павел Егорович

Мать: Ганенфельд Вера Семёновна

г. Семипалатинск, Семипалатинская область, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.01.1890

Дочь: Ганенфельдт Елена Александровна

Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганенфельдт Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мюллер Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганенфельдт Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганенфельдт Варвара Александровна

Мать ребёнка: Ганенфельд Александра Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганенфельд Александра Владимировна

Смерть
Неизвестно
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