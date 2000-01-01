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Ганенфельд Павел Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1810

Дата смерти

05.10.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1853

Жена: Ганенфельд Вера Семёновна

Рождение ребёнка
20.05.1854

Сын: Ганенфельд Александр Павлович

Мать ребёнка: Ганенфельд Вера Семёновна

г. Семипалатинск, Семипалатинская область, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.07.1858

Сын: Ганенфельд Михаил Павлович

Мать ребёнка: Ганенфельд Вера Семёновна

Рождение ребёнка
06.05.1864

Сын: Ганенфельд Владимир Павлович

Мать ребёнка: Ганенфельд Вера Семёновна

Смерть
05.10.1878
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