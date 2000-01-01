Ганенфельд Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1810
Дата смерти05.10.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1853
Рождение ребёнка
20.05.1854
Сын: Ганенфельд Александр Павлович
Мать ребёнка: Ганенфельд Вера Семёновна
г. Семипалатинск, Семипалатинская область, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.07.1858
Сын: Ганенфельд Михаил Павлович
Мать ребёнка: Ганенфельд Вера Семёновна
Рождение ребёнка
06.05.1864
Сын: Ганенфельд Владимир Павлович
Мать ребёнка: Ганенфельд Вера Семёновна
Смерть
05.10.1878