Ганенфельд Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенфельд Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1890

Дочь: Ганенфельдт Елена Александровна

Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганенфельдт Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мюллер Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганенфельдт Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганенфельдт Варвара Александровна

Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенфельд Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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