Ганенфельд Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1890
Дочь: Ганенфельдт Елена Александровна
Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганенфельдт Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мюллер Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганенфельдт Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганенфельдт Варвара Александровна
Отец ребёнка: Ганенфельд Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно