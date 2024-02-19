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Демид Маркелович

Место рождения

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: Дарья Матвеевна

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мелания Демидовна

Мать ребёнка: Дарья Егоровна

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна Демидовна

Мать ребёнка: Дарья Егоровна

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Андрей Демидович

Мать ребёнка: Дарья Егоровна

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ефимия Демидовна

Мать ребёнка: Дарья Егоровна

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Демидович

Мать ребёнка: Дарья Егоровна

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Михаил Демидович

Мать ребёнка: Дарья Егоровна

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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