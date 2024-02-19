Демид Маркелович
Место рождения
Дата рождения1746
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: Дарья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мелания Демидовна
Мать ребёнка: Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна Демидовна
Мать ребёнка: Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Андрей Демидович
Мать ребёнка: Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ефимия Демидовна
Мать ребёнка: Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Демидович
Мать ребёнка: Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Михаил Демидович
Мать ребёнка: Дарья Егоровна