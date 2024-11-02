Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1677 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернуха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркел Иванович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Григорий Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Иванович

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Демид Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Иванович

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Емельян Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Иванович

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марфа Маркеловна

Отец ребёнка: Маркел Иванович

Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1773
Иванисовка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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