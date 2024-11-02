Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Чернуха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркел Иванович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Григорий Маркелович
Отец ребёнка: Маркел Иванович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Демид Маркелович
Отец ребёнка: Маркел Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Емельян Маркелович
Отец ребёнка: Маркел Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марфа Маркеловна
Отец ребёнка: Маркел Иванович
Смерть
1773