Юдаев Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти04.09.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1846
Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна
Восп. Егор Тимофеевич Кутырчев Анисья Митрофановна Юдаева
Рождение ребёнка
26.12.1847
Дочь: Юдаева Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1852
Дочь: Юдаева Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.04.1854
Сын: Юдаев Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.07.1856
Дочь: Юдаева Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.12.1857 ст.
Мать ребёнка: не указана
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.10.1863
Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна
Смерть
04.09.1898 ст.