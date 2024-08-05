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Юдаев Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

04.09.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Юдаев Кондратьев Григорий Алексеевич

Мать: Юдаева Ксения Егоровна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдаев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1846

Сын: Юдаев Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна

Восп. Егор Тимофеевич Кутырчев Анисья Митрофановна Юдаева
Рождение ребёнка
26.12.1847

Дочь: Юдаева Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Юдаев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1852

Дочь: Юдаева Аксинья Григорьевна

Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.04.1854

Сын: Юдаев Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.07.1856

Дочь: Юдаева Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.12.1857 ст.

Сын: Юдаев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.10.1863

Сын: Юдаев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна

Смерть
04.09.1898 ст.

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