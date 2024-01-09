Юдаев Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Юдаев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1889
Дочь: Юдаева Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петровна
Рождение ребёнка
21.10.1889
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдаева Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно