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Юдаев Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Юдаев Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1889

Дочь: Юдаева Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Юдаев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдаева Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно
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