Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.11.1823 ст.
Дата смерти02.12.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.11.1823 ст.
Рождение ребёнка
02.02.1846
Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич
Восп. Егор Тимофеевич Кутырчев Анисья Митрофановна Юдаева
Рождение ребёнка
26.12.1847
Дочь: Юдаева Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.01.1852
Дочь: Юдаева Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.04.1854
Сын: Юдаев Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.07.1856
Дочь: Юдаева Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
31.10.1863
Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич
Смерть
02.12.1901 ст.