Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаева (Кутырчева) Анисья Тимофеевна

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 25.11.1823 ст.

Дата смерти

02.12.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.11.1823 ст.

Отец: Кутырчев Тимофей Александрович

Мать: Кутырчева Марина Егоровна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.02.1846

Сын: Юдаев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич

Восп. Егор Тимофеевич Кутырчев Анисья Митрофановна Юдаева
Рождение ребёнка
26.12.1847

Дочь: Юдаева Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
26.01.1852

Дочь: Юдаева Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.04.1854

Сын: Юдаев Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.07.1856

Дочь: Юдаева Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
31.10.1863

Сын: Юдаев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Юдаев Григорий Григорьевич

Смерть
02.12.1901 ст.
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