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Юдаев Кондратьев Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Юдаев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1822 ст.

Жена: Юдаева Ксения Егоровна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Юдаев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Юдаева Ксения Егоровна Петровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Юдаев Гаврила Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1831

Дочь: Юдаева Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Юдаева Ксения Егоровна Петровна

Рождение ребёнка
08.12.1832

Дочь: Юдаева Кондратьева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Юдаева Ксения Егоровна Петровна

Рождение ребёнка
16.06.1834

Сын: Юдаев Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Юдаева Ксения Егоровна Петровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Юдаева Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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