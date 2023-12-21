Юдаев Кондратьев Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Юдаев Алексей
Бракосочетание
14.05.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Юдаев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Юдаева Ксения Егоровна Петровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Юдаев Гаврила Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1831
Дочь: Юдаева Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Юдаева Ксения Егоровна Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1832
Дочь: Юдаева Кондратьева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Юдаева Ксения Егоровна Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1834
Сын: Юдаев Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Юдаева Ксения Егоровна Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Юдаева Василиса Григорьевна
Смерть
Неизвестно