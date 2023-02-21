Денкс Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Ольга Соколова
Отец ребёнка: Денкс Александр
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Семикова Клавдия
Отец ребёнка: Денкс Александр
Шаркино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Денкс Николай
Отец ребёнка: Денкс Александр
Косодавль, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Денкс Леонид Александрович
Отец ребёнка: Денкс Александр
Калининская область Сандовский район Михайловская мельница
Рождение ребёнка
1921
Сын: Денкс Анатолий
Отец ребёнка: Денкс Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальмира
Отец ребёнка: Денкс Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Денкс Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Денкс Александр
Смерть
Неизвестно