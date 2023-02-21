Денкс Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денкс Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Ольга Соколова

Отец ребёнка: Денкс Александр

Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Семикова Клавдия

Отец ребёнка: Денкс Александр

Шаркино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Денкс Николай

Отец ребёнка: Денкс Александр

Косодавль, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Денкс Леонид Александрович

Отец ребёнка: Денкс Александр

Калининская область Сандовский район Михайловская мельница
Рождение ребёнка
1921

Сын: Денкс Анатолий

Отец ребёнка: Денкс Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пальмира

Отец ребёнка: Денкс Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Денкс Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Денкс Александр

Смерть
Неизвестно
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