(Денкс) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Денкс) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денкс Александр

Мать: Денкс Прасковья

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