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Денкс Александр

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Место рождения

Лимбажи, Limbažu novads

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Денкс Генрих Артур

Мать: Денкс Елена Васильевна

Лимбажи, Limbažu novads
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Ольга Соколова

Мать ребёнка: Денкс Прасковья

Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Семикова Клавдия

Мать ребёнка: Денкс Прасковья

Шаркино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Денкс Николай

Мать ребёнка: Денкс Прасковья

Косодавль, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Денкс Леонид Александрович

Мать ребёнка: Денкс Прасковья

Калининская область Сандовский район Михайловская мельница
Рождение ребёнка
1921

Сын: Денкс Анатолий

Мать ребёнка: Денкс Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пальмира

Мать ребёнка: Денкс Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Денкс Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Денкс Прасковья

Смерть
Около 1943
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