Денкс Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Денкс Генрих Артур
Мать: Денкс Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Ольга Соколова
Мать ребёнка: Денкс Прасковья
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Семикова Клавдия
Мать ребёнка: Денкс Прасковья
Шаркино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Денкс Николай
Мать ребёнка: Денкс Прасковья
Косодавль, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Денкс Леонид Александрович
Мать ребёнка: Денкс Прасковья
Калининская область Сандовский район Михайловская мельница
Рождение ребёнка
1921
Сын: Денкс Анатолий
Мать ребёнка: Денкс Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальмира
Мать ребёнка: Денкс Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Денкс Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Денкс Прасковья
Смерть
Около 1943