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Денкс Леонид Александрович

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Место рождения

Калининская область Сандовский район Михайловская мельница

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Денкс Александр

Мать: Денкс Прасковья

Калининская область Сандовский район Михайловская мельница
Рождение ребёнка
12.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денкс Вера

Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
?.09.1943
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