Денкс Леонид Александрович
Место рожденияКалининская область Сандовский район Михайловская мельница
Дата рождения1913
Дата смерти?.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Денкс Александр
Мать: Денкс Прасковья
Калининская область Сандовский район Михайловская мельница
Рождение ребёнка
12.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денкс Вера
Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
?.09.1943