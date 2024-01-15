Рубанов Никита Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Никита Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Рубанов Фрол Михайлов

Мать: Рубанова Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Рубанов Пётр Никитин

Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Никитина

Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рубанов Иван Никитин

Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова

Смерть
1794
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