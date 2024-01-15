Рубанов Никита Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Рубанов Фрол Михайлов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Рубанов Пётр Никитин
Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Никитина
Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Рубанов Иван Никитин
Мать ребёнка: Рубанова Аксинья Иванова
Смерть
1794