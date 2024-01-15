Рубанов Фрол Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Рубанов Михайло Васильев
Мать: Рубанова Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Рубанова) Ирина Фролова
Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Петрова
Смерть
1773