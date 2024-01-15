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Рубанов Фрол Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Рубанов Михайло Васильев

Мать: Рубанова Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Рубанов Никита Фролов

Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Рубанова) Ирина Фролова

Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Рубанов Козьма Фролов

Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Петрова

Смерть
1773

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