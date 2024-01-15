Рубанова Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Рубанов Никита Фролов

Отец ребёнка: Рубанов Фрол Михайлов

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Рубанова) Ирина Фролова

Отец ребёнка: Рубанов Фрол Михайлов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Рубанов Козьма Фролов

Отец ребёнка: Рубанов Фрол Михайлов

Смерть
1778

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