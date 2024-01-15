Рубанова Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Рубанов Фрол Михайлов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Рубанова) Ирина Фролова
Отец ребёнка: Рубанов Фрол Михайлов
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Рубанов Фрол Михайлов
Смерть
1778