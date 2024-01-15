Рубанова Аксинья Иванова
Место рожденияд Кутелина
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Рубанов Пётр Никитин
Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Рубанова) Федосья Никитина
Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Рубанова) Агафья Никитина
Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Рубанова) Анна Никитина
Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Рубанова) Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Рубанов Иван Никитин
Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов
Смерть
Неизвестно