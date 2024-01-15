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Рубанова Аксинья Иванова

Место рождения

д Кутелина

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Рубанов Пётр Никитин

Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Рубанова) Федосья Никитина

Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Рубанова) Агафья Никитина

Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Рубанова) Анна Никитина

Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Рубанова) Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рубанов Иван Никитин

Отец ребёнка: Рубанов Никита Фролов

Смерть
Неизвестно

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