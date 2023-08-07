Мавра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Степан

Мать: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Устинья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Федосеевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Илья Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Федосеевич

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно