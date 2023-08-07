Мавра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Степан
Мать: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Устинья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Федосеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Илья Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Федосеевич
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно