Илья Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Федосей Яковлевич

Мать: Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Устинья Ильинична

Мать ребёнка: Мавра Степановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Мавра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Степановна

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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