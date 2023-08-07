Илья Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Федосей Яковлевич
Мать: Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Устинья Ильинична
Мать ребёнка: Мавра Степановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Мавра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Степановна
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно