Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Яков Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Егор Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
До 1763
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