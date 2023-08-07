Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Яков Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Егор Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
До 1763