Семёнов (Посконин) Ермолай Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Семенов Яков Евдокимов
Мать: Семенова Марья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Мавра Ермолаева
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Марья Ермолаева
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Ермолаева
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина
Рождение ребёнка
1761
Сын: Семёнов (Посконин) Иван Ермолаев
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина
Смерть
Неизвестно