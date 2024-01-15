Семёнов (Посконин) Ермолай Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов (Посконин) Ермолай Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Семенов Яков Евдокимов

Мать: Семенова Марья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Мавра Ермолаева

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Марья Ермолаева

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Ермолаева

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1761

Сын: Семёнов (Посконин) Иван Ермолаев

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина

Смерть
Неизвестно

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