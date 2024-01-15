Семёнова (Посконина) Настасья Никитина
Место рожденияприселок Шарголи
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мавра Ермолаева
Отец ребёнка: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марья Ермолаева
Отец ребёнка: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Ермолаева
Отец ребёнка: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Семёнов (посконин) Иван Ермолаев
Отец ребёнка: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно