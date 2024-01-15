Семёнова (Посконина) Настасья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Посконина) Настасья Никитина

Место рождения

приселок Шарголи

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

приселок Шарголи
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мавра Ермолаева

Отец ребёнка: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марья Ермолаева

Отец ребёнка: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Ермолаева

Отец ребёнка: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Семёнов (посконин) Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (посконин) Ермолай Яковлев

Смерть
Неизвестно
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