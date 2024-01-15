Семёнов (Посконин) Иван Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Агрофена Иванова
Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Посконин Иван Иванов
Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Посконин (Шоронов) Егор Иванов
Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Посконин Пётр Иванов
Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Марья Иванова
Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Катерина Иванова
Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова
Смерть
1831