Семёнов (Посконин) Иван Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов (Посконин) Иван Ермолаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Семёнов (Посконин) Ермолай Яковлев

Мать: Семёнова (Посконина) Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Агрофена Иванова

Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Посконин Иван Иванов

Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Посконин Василий Иванов

Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Посконин (Шоронов) Егор Иванов

Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Посконин Пётр Иванов

Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Марья Иванова

Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Катерина Иванова

Мать ребёнка: Посконина Авдотья Ефремова

Смерть
1831

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