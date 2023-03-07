Савинов Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Борис Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1894

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Образование
1921
Москва, город федерального значения Москва
Окончил учебу и получил звание лекаря
Работа или профессия
1924
Печетово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Врач больницы
Смерть
После 1941
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