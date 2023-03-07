Савинов Борис Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
1921
Окончил учебу и получил звание лекаря
Работа или профессия
1924
Печетово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Врач больницы
Смерть
После 1941