Рогозинская (Ланина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозинская (Ланина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.12.1874

Дата смерти

После 1961

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1874

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ланина (Богданова) Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
26.01.1875
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: доктор медицины Лев Спиридонов Медведев и присяжный поверенный Федор Никифоров Плевако, купца московского жена Клавдия Петрова Чибисова | Москва, Софийская церковь на Софийской наб.
Бракосочетание
17.01.1893

Муж: Савинов Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Поручители по женихе: сверхштатный ординатор Старо-Екатерининской больницы Степан Павлович Галицкий и коллежский советник Алексей Александрович Стрельцов. По невесте: Московский 1-й гильдии купец Нико... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1893

Дочь: Багаева (Савинова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Савинов Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Сын: Савинов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Савинов Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1896

Сын: Савинов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Савинов Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1897

Дочь: (Савинова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Савинов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.02.1907

Сын: Рогозинский Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Михаил Флорианович (Michał)

Малаховка, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1909

Сын: Рогозинский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Михаил Флорианович (Michał)

Малаховка, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
18.12.1922

Муж: Rogoziński (Рогозинский) Михаил Флорианович (Michał)

Малаховка, Люберцы, Московская область
Смерть
После 1961
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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