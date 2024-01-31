Рогозинская (Ланина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1874
Дата смертиПосле 1961
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1874
Отец: скрыто настройками приватности
Крещение
26.01.1875
Восприемники: доктор медицины Лев Спиридонов Медведев и присяжный поверенный Федор Никифоров Плевако, купца московского жена Клавдия Петрова Чибисова | Москва, Софийская церковь на Софийской наб.
Бракосочетание
17.01.1893
Поручители по женихе: сверхштатный ординатор Старо-Екатерининской больницы Степан Павлович Галицкий и коллежский советник Алексей Александрович Стрельцов. По невесте: Московский 1-й гильдии купец Нико... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1893
Дочь: Багаева (Савинова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Савинов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Савинов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.02.1896
Отец ребёнка: Савинов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.10.1897
Дочь: (Савинова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Савинов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.02.1907
Сын: Рогозинский Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Михаил Флорианович (Michał)
Рождение ребёнка
17.03.1909
Сын: Рогозинский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Михаил Флорианович (Michał)
Бракосочетание
18.12.1922
Смерть
После 1961
Похороны
Неизвестно