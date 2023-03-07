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Ефимовъ Ефимъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1852

Отец: Ефимовъ Максимъ

Мать: Ефимова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1875

Жена: Ефимова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ефимовъ Алексей

Мать ребёнка: Ефимова Васса

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сидоренкова Александра

Мать ребёнка: Ефимова Васса

Рождение ребёнка
28.11.1880

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ефимова Васса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1883

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ефимова Васса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1891

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефимова Васса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1893

Сын: Ефимовъ Кузьма

Мать ребёнка: Ефимова Васса

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
24.07.1898

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ефимова Васса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимовъ Яковъ

Мать ребёнка: Ефимова Васса

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