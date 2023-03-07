Ефимовъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения01.04.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1852
Отец: Ефимовъ Максимъ
Мать: Ефимова Афимья
Бракосочетание
31.01.1875
Жена: Ефимова Васса
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ефимовъ Алексей
Мать ребёнка: Ефимова Васса
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сидоренкова Александра
Мать ребёнка: Ефимова Васса
Рождение ребёнка
28.11.1880
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Ефимова Васса
Рождение ребёнка
12.03.1883
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Ефимова Васса
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ефимова Васса
Рождение ребёнка
25.10.1893
Сын: Ефимовъ Кузьма
Мать ребёнка: Ефимова Васса
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
24.07.1898
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ефимова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимовъ Яковъ
Мать ребёнка: Ефимова Васса