Ефимовъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ефимовъ Ефимъ
Мать: Ефимова Васса
Бракосочетание
10.06.1894
Жена: Ефимова Елена
Рождение ребёнка
01.05.1897
Дочь: Ефимова Ирина
Мать ребёнка: Ефимова Елена
Рождение ребёнка
03.07.1898
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Ефимова Елена
Рождение ребёнка
27.02.1905
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ефимова Елена