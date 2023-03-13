Ефимовъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ефимовъ Ефимъ

Мать: Ефимова Васса

Бракосочетание
10.06.1894

Жена: Ефимова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1897

Дочь: Ефимова Ирина

Мать ребёнка: Ефимова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1898

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Ефимова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1905

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ефимова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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