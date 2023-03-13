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Ефимовъ Кузьма
Ефимовъ Кузьма
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Древо
Место рождения
сельцо Петровка
Дата рождения
25.10.1893
Пол
Мужской
Отец
Ефимовъ Ефимъ
1852 г.р.
Мать
Ефимова (Тестова) Васса
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1893
Отец:
Ефимовъ Ефимъ
Мать:
Ефимова Васса
сельцо Петровка
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