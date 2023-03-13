Ефимовъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовъ Кузьма

Место рождения

сельцо Петровка

Дата рождения

25.10.1893

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1893

Отец: Ефимовъ Ефимъ

Мать: Ефимова Васса

сельцо Петровка
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