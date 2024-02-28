Уракова (Михеева) Клавдия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова (Михеева) Клавдия Иванова

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Место рождения

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

28.10.1890

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1890

Отец: Михеев Иван Фёдоров

Мать: Михеева Фёкла Ермолаева

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
31.10.1890
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Метрическая книга прихода Куракино за 1890 год (№78, лист 135об - 136) Восприемница - сестра Александра Ивановна Уракова
Бракосочетание
12.05.1910

Муж: Ураков Михаил Васильев

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-334, лист 217об.-218, №18) Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка запасной солдат Михаил Васильев Ураков, православный, пер... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1911

Дочь: Горшенина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ураков Николай Михалович

Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.01.1918

Сын: Ураков Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Перетягина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ураков Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев

Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.04.1928

Сын: Ураков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев

Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
1933

Сын: Ураков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев

Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1955
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
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