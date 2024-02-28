Уракова (Михеева) Клавдия Иванова
Место рождения
Дата рождения28.10.1890
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1890
Отец: Михеев Иван Фёдоров
Мать: Михеева Фёкла Ермолаева
Крещение
31.10.1890
Метрическая книга прихода Куракино за 1890 год (№78, лист 135об - 136) Восприемница - сестра Александра Ивановна Уракова
Бракосочетание
12.05.1910
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-334, лист 217об.-218, №18) Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка запасной солдат Михаил Васильев Ураков, православный, пер... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1911
Дочь: Горшенина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
21.01.1918
Сын: Ураков Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Перетягина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ураков Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
13.04.1928
Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ураков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ураков Михаил Васильев
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно