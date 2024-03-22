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Горшенина (Уракова) Александра Михайловна

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

02.02.1911

Дата смерти

03.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911

Отец: Ураков Михаил Васильев

Мать: Уракова Клавдия Иванова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
1931

Сын: Горшенин Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Горшенин Николай

Рождение ребёнка
08.03.1933

Сын: Горшенин Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Горшенин Николай

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Горшенин Николай

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Горшенин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Горшенин Николай

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Николай

Смерть
03.09.1984
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
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