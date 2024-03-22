Горшенина (Уракова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.02.1911
Дата смерти03.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911
Отец: Ураков Михаил Васильев
Мать: Уракова Клавдия Иванова
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
1931
Сын: Горшенин Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Горшенин Николай
Рождение ребёнка
08.03.1933
Сын: Горшенин Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Горшенин Николай
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Горшенин Николай
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
05.12.1937
Отец ребёнка: Горшенин Николай
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенин Николай
Смерть
03.09.1984
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Информация от Уракова Василия Геннадьевича