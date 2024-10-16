Михеева Фёкла Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Фёкла Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
21.11.1871 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении Екатерины Алексеевой Куклиной. Родители младенца: Кораксолинской волости села Токтайбелякского крестьянин Алексей Козмин Куклин и законная жена его Татьяна Николаева, оба пра... Показать все
Бракосочетание
До 1872

Муж: Михеев Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
07.08.1872 ст.

Сын: Михеев Павел Иванов

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 186об.-187, №53)
Рождение ребёнка
12.10.1873 ст.

Сын: Михеев Иван Иванов

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1873 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 283об.-284, №68)
Рождение ребёнка
20.02.1875 ст.

Дочь: (Михеева) Александра Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 164об.-165, №20)
Рождение ребёнка
28.11.1876 ст.

Дочь: (Михеева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1876 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 107об.-108, №62)
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.

Дочь: (Михеева) Мария Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 151об-152, №48)
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Дочь: (Михеева) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.05.1883 ст.

Сын: Михеев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1883 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 405об-406, №27)
Рождение ребёнка
23.07.1886 ст.

Дочь: (Михеева) Серафима Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вместе с сестрой-близнецом Олимпиадой. МК 1886 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 183об-184, №46)
Рождение ребёнка
23.07.1886 ст.

Дочь: Горшенина (Михеева) Олимпиада Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Родилась с сестрой-близнецом Серафимой. Родители младенца: Ирмучашской волости деревни Пектемер-сурта крестьянин Иван Фёдоров Михеев и законная жена его Фёкла Ермолаева, оба православные. МК 1886 го... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.

Дочь: Уракова (Михеева) Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-105, лист 135об.-136, №78)
Смерть
Неизвестно

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