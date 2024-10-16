Михеева Фёкла Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
21.11.1871 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении Екатерины Алексеевой Куклиной. Родители младенца: Кораксолинской волости села Токтайбелякского крестьянин Алексей Козмин Куклин и законная жена его Татьяна Николаева, оба пра... Показать все
Бракосочетание
До 1872
Муж: Михеев Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
07.08.1872 ст.
Сын: Михеев Павел Иванов
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 186об.-187, №53)
Рождение ребёнка
12.10.1873 ст.
Сын: Михеев Иван Иванов
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
Запись в МК 1873 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 283об.-284, №68)
Рождение ребёнка
20.02.1875 ст.
Дочь: (Михеева) Александра Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
Запись в МК 1875 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 164об.-165, №20)
Рождение ребёнка
28.11.1876 ст.
Дочь: (Михеева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
Запись в МК за 1876 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 107об.-108, №62)
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.
Дочь: (Михеева) Мария Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 151об-152, №48)
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Дочь: (Михеева) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
20.05.1883 ст.
Сын: Михеев Михаил Иванов
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
МК 1883 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 405об-406, №27)
Рождение ребёнка
23.07.1886 ст.
Дочь: (Михеева) Серафима Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
Вместе с сестрой-близнецом Олимпиадой. МК 1886 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 183об-184, №46)
Рождение ребёнка
23.07.1886 ст.
Дочь: Горшенина (Михеева) Олимпиада Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
Родилась с сестрой-близнецом Серафимой. Родители младенца: Ирмучашской волости деревни Пектемер-сурта крестьянин Иван Фёдоров Михеев и законная жена его Фёкла Ермолаева, оба православные. МК 1886 го... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.
Дочь: Уракова (Михеева) Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Фёдоров
Запись в МК 1890 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-105, лист 135об.-136, №78)
Смерть
Неизвестно