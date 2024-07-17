Ураков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти23.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уракова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Уракова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Вера
Смерть
23.01.1943
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб при прорыве блокады Ленинграда. Замерз на поле боя, будучи раненным.