Ураков Николай Михайлович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Николай Михайлович

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1913

Дата смерти

23.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ураков Михаил Васильев

Мать: Уракова (Михеева) Клавдия Иванова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уракова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Уракова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Вера

Смерть
23.01.1943
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб при прорыве блокады Ленинграда. Замерз на поле боя, будучи раненным.

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