Уракова Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУракова Вера

Уракова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уракова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ураков Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
Миасс, Миасский, Челябинская область
Информация от Уракова Василия Геннадьевича

Мы используем куки для улучшения работы сайта.