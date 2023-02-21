Ясонова Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1966
Отец: Рашевский Виктор Иванович
Мать: Манник Клара Корнеевна
Бракосочетание
12.11.1994
Рождение ребёнка
27.01.1996
Отец ребёнка: Ясонов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1999
Дочь: Ясонова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.03.2001
Дочь: Ясонова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ясонов Алексей Николаевич