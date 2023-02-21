Ясонова Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясонова Лариса Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1966

Отец: Рашевский Виктор Иванович

Мать: Манник Клара Корнеевна

Бракосочетание
12.11.1994

Муж: Ясонов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
27.01.1996

Сын: Ясонов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ясонов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
02.02.1999

Дочь: Ясонова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.03.2001

Дочь: Ясонова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ясонов Алексей Николаевич

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