Ясонова Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯсонова Зоя Алексеевна

Ясонова Зоя Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1999

Отец: не указан

Мать: Ясонова Лариса Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close