Ясонов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясонов Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1996

Отец: Ясонов Алексей Николаевич

Мать: Ясонова Лариса Викторовна

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