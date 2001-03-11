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Ясонова Мария Алексеевна
Ясонова Мария Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.2001
Пол
Женский
Отец
Ясонов Алексей Николаевич
1969 г.р.
Мать
Ясонова Лариса Викторовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2001
Отец:
Ясонов Алексей Николаевич
Мать:
Ясонова Лариса Викторовна
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