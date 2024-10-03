Шемонаев Матвей Ипатьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаев Матвей Ипатьевич

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеманаев Ипат (Ипатий) Иванович

Мать: Шеманаева Аксинья

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1863

Дочь: (Шемонаева) Агриппина Матвеевна

Мать ребёнка: Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.10.1864

Сын: Шемонаев Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Шемонаев Тихон Матвеевич

Мать ребёнка: Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
16.01.1894
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем невесте, жительнице деревни Ново-Пятковой, крестьянской дочери, девице Харитине Ефремовне Бубеновой в браке с жителем деревни Огнева заимка, крестьянином Иваном Филиппович... Показать все
Смерть
Неизвестно

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