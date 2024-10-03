Шемонаев Матвей Ипатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеманаев Ипат (Ипатий) Иванович
Мать: Шеманаева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1863
Дочь: (Шемонаева) Агриппина Матвеевна
Мать ребёнка: Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.10.1864
Сын: Шемонаев Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна
Поручитель
16.01.1894
В этот день стал поручителем невесте, жительнице деревни Ново-Пятковой, крестьянской дочери, девице Харитине Ефремовне Бубеновой в браке с жителем деревни Огнева заимка, крестьянином Иваном Филиппович... Показать все
Смерть
Неизвестно