Шемонаев Дмитрий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1864
Крещение
29.10.1864
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил священник Павел Титов, дьякон Фёдор Виноградов. Крёстный - житель села Медведское, крестьянин Николай Кузьмич Хомяков. Крёстна... Показать все
Смерть
Неизвестно