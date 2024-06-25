Шемонаев Дмитрий Матвеевич 19.10.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаев Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1864

Отец: Шемонаев Матвей Ипатьевич

Мать: Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
29.10.1864
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил священник Павел Титов, дьякон Фёдор Виноградов. Крёстный - житель села Медведское, крестьянин Николай Кузьмич Хомяков. Крёстна... Показать все
Смерть
Неизвестно

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