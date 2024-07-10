Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Матвей Ипатьевич

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1863

Дочь: (Шемонаева) Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Шемонаев Матвей Ипатьевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.10.1864

Сын: Шемонаев Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Шемонаев Матвей Ипатьевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Шемонаев Тихон Матвеевич

Отец ребёнка: Шемонаев Матвей Ипатьевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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