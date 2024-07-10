Шемонаева Прасковья (Параскева) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1863
Дочь: (Шемонаева) Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Шемонаев Матвей Ипатьевич
Рождение ребёнка
19.10.1864
Сын: Шемонаев Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Шемонаев Матвей Ипатьевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Шемонаев Матвей Ипатьевич
Смерть
Неизвестно