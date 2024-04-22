Климчук (Грицай) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климчук (Грицай) Татьяна Ивановна

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

19.01.1892

Дата смерти

14.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.

Дочь: Бутакова Людмила Калистратовна

Отец ребёнка: Климчук Калистрат Андреевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1910

Сын: Климчук Николай Калистратович

Отец ребёнка: Климчук Калистрат Андреевич

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климчук Калистрат Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
14.04.1974
Солонцы, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
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