Климчук (Грицай) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.01.1892
Дата смерти14.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1892
Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.
Дочь: Бутакова Людмила Калистратовна
Отец ребёнка: Климчук Калистрат Андреевич
Рождение ребёнка
25.03.1910
Сын: Климчук Николай Калистратович
Отец ребёнка: Климчук Калистрат Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Смерть
14.04.1974
Солонцы, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край