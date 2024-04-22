Климчук Калистрат Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.
Дочь: Бутакова Людмила Калистратовна
Мать ребёнка: Климчук Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1910
Сын: Климчук Николай Калистратович
Мать ребёнка: Климчук Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климчук Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно