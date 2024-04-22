Климчук Калистрат Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климчук Калистрат Андреевич

Место рождения

Великие Деревичи, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Деревичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
20.07.1908 ст.

Дочь: Бутакова Людмила Калистратовна

Мать ребёнка: Климчук Татьяна Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1910

Сын: Климчук Николай Калистратович

Мать ребёнка: Климчук Татьяна Ивановна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климчук Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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