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Шубин Павел Михайлович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

27.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1890

Отец: Михаил Матвеев

Мать: Авдотья Ивановна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1909

Сын: Шубин Иван Павлович

Мать ребёнка: Шубина Елена Савельева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Шубин Иван Павлович

Мать ребёнка: Шубина Елена Савельева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1916

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Шубина Елена Савельева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Павловна

Мать ребёнка: Шубина Елена Савельева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Елена Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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