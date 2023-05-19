Шубин Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1890
Отец: Михаил Матвеев
Мать: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1909
Сын: Шубин Иван Павлович
Мать ребёнка: Шубина Елена Савельева
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Шубин Иван Павлович
Мать ребёнка: Шубина Елена Савельева
Рождение ребёнка
24.11.1916
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Шубина Елена Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Павловна
Мать ребёнка: Шубина Елена Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Елена Савельева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно