Михаил Матвеев
Место рождения
Дата рождения02.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1843
Отец: Матвей Иванович
Мать: Федора Исаева
Рождение ребёнка
08.10.1879
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1887
Сын: Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1890
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1893
Сын: Яков Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1896
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1900
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно