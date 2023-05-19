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Михаил Матвеев

Место рождения

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.01.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1843

Отец: Матвей Иванович

Мать: Федора Исаева

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1879

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1890

Сын: Шубин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1893

Сын: Яков Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1896

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1900

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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