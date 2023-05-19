Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1879
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
21.10.1887
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
27.06.1890
Отец ребёнка: Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
15.10.1893
Сын: Яков Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
11.10.1896
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
16.02.1900
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно