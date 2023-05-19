Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Ивановна

Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1879

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Матвеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Матвеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1890

Сын: Шубин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Матвеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1893

Сын: Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Матвеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1896

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Матвеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1900

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Матвеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close