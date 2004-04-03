Трифонова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1929
Дата смерти03.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1951
Дочь: Шабунина Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Трифонов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
22.10.1965
Дочь: Лопатина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Трифонов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Трифонов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Трифонов Владимир Алексеевич
Смерть
03.04.2004