Трифонова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1929

Дата смерти

03.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1951

Дочь: Шабунина Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Трифонов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
22.10.1965

Дочь: Лопатина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Трифонов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Трифонов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Трифонов Владимир Алексеевич

Смерть
03.04.2004